Горшков: юниоры показали на контрольных прокатах высокий уровень техники в танцах на льду

НОВОГОРСК /Московская обл./, 2 августа. /ТАСС/. Российские юниоры продемонстрировали на контрольных прокатах в Новогорске высокий уровень технической подготовки и индивидуальность. Таким мнением с журналистами поделился президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Контрольные прокаты юниоров проходят в Учебно-тренировочном центре "Новогорск". Первыми свои программы тренерскому совету и руководству ФФККР продемонстрировали танцоры.

"Уровень юниоров в танцах заметно подрос. Технические элементы в этом виде сейчас очень сложные, это твиззлы, поддержки, вращения, но они были сделаны безошибочно - пусть у кого-то лучше, у кого-то хуже. Видно, что все ребята очень хорошо обучены, технически подготовлены, дальше лишь вопрос опыта, уверенности и стиля, которые приходят со временем", - сказал Горшков.

Президент ФФККР отметил, что не стал бы никого выделять: "Все быстро меняется, и сегодня я бы не стал никого выделять. Сегодня мы увидели хороший технический багаж, а детали можно исправить. Для меня важно было увидеть, что в каждой паре есть какая-то индивидуальность. Остальное они должны доказывать сами своими выступлениями", - отметил президент ФФККР.

Контрольные прокаты юниоров продолжат выступления одиночников 5-6 августа и спортивных пар 8-9 августа.