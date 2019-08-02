Боец ММА Маликов возобновил карьеру после пятилетнего перерыва

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Маликов возобновил карьеру после пятилетнего перерыва. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Принял такое решение. Предложения есть. Скоро обо всем сообщим", - сказал Маликов.

Маликов известен по своим поединкам с Александром Емельяненко, Джеффом Монсоном и Кенни Гарнером.

В своем последнем бою Маликов в июле 2014 года проиграл американцу Бретту Роджерсу техническим нокаутом на турнире Fight Nights.

Всего на счету 36-летнего спортсмена семь побед и три поражения.