Кириленко: Екатеринбург способен провести баскетбольный ЧМ-2022 среди женщин

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Екатеринбург входит в число претендентов на проведение мирового первенства по баскетболу среди женщин 2022 года. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В пятницу исполком РФБ на заседании одобрил подачу заявки в Международную федерацию баскетбола (FIBA) на проведение мирового первенства среди женщин 2022 года.

"У нас есть несколько вариантов, но думаем, что Екатеринбург способен провести чемпионат. Тем более там уже будет готова новая арена", - сказал Кириленко.

Женский чемпионат мира по баскетболу Россия может принять впервые, в СССР он проходил дважды - в 1959 и 1986 годах. Сборная России трижды завоевывала серебряные награды мирового первенства. На завершившемся в июле чемпионате Европы российские баскетболистки заняли восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду.