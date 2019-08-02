"Ростов" примет меры относительно организации матчей после получения полного решения РФС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" будет предпринимать какие-либо действия по улучшению организации матчей на домашнем стадионе после получения полного текста решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), который в пятницу принял решение оштрафовать клуб на 650 тыс. рублей за допущение грубых нарушений при организации выхода с гостевой трибуны после встречи со "Спартаком" в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил пиар-директор клуба Денис Штанько.

"Ждем полного текста решения. Исходя из этого будем определять наши дальнейшие действия. На данный момент мы в режиме ожидания, рассчитываем получить бумагу в ближайшие дни, исходя из нее, будем какие-то управленческие решения принимать", - сообщил он.

После матча, состоявшегося на "Ростов-Арене" 20 июля, болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. Московский клуб осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. Позднее стало известно, что "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку.

В пятницу по итогам заседания КДК "Ростов" оштрафовали на 650 тыс. рублей за допущение грубых нарушений при организации выхода с гостевой трибуны, а также других норм безопасности. Кроме того, клуб наказан проведением двух матчей на нейтральном поле в другом городе условно. Санкция вступит в силу в полной мере, если до конца сезона-2019/20 ростовчане допустят аналогичные нарушения.