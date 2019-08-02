Главный тренер сборной доволен стартом российских волейболисток на отборочном турнире ОИ

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков доволен стартом команды в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года. Такое мнение специалист в пятницу высказал журналистам.

В первом матче отборочного турнира группы Е в Калининграде россиянки обыграли сборную Мексики со счетом 3-0.

"Доволен стартом и первыми двумя партиями, третья складывалась тяжелее, хорошо выходит Романова, Лазаренко мне сегодня понравилась - отметил Панков. - Но тем не менее появляются ошибки, появляется нервозность, равный счет, который не нужен. Хорошо, что выиграли, я удержался, стерпел и не стал менять состав. Это полезно для психологии, поэтому рисковал, но терпел, хотя информация для размышления есть, о том, как играет первый, а как второй состав".

В другом матче группы Е сборная Южной Кореи обыграла команду Канады со счетом 3-1. В субботу россиянки встретятся с канадками, в воскресенье сыграют против сборной Южной Кореи. Победитель группы получит путевку на Олимпийские игры 2020 года.

"Мы посмотрели трансляцию матча между канадками и кореянками. Сборная Канады хорошо начала, но потом сказался опыт кореянок. Канадская команда очень хорошая, амбициозная, надо играть максимально. С ними будет сложнее, чем с мексиканками", - добавил специалист.