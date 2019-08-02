Романова: успех в двух сетах не расслабил российских волейболисток в игре с мексиканками

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Уверенная победа женской сборной России над мексиканской командой в первых двух сетах не расслабила россиянок. Такое мнение журналистам высказала волейболистка Татьяна Романова после стартового матча квалификационного турнира к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:13, 25:8, 26:24) в пользу россиянок. В другом матче группы Е сборная Южной Кореи переиграла команду Канады со счетом 3-1.

"У нас не все получалось, но мы выиграли, всех с этим поздравляю. Тут нет ни разминочных, ни тренировочных игр, все-таки это отбор на Олимпийские игры. Не могу сказать, что уверенная победа в первых двух сетах расслабила нас. Скорее мексиканки почувствовали себя увереннее, поэтому смогли навязать борьбу", - отметила Романова.

"Посмотрели игру сборных Канады и Южной Кореи, если кореянок мы знаем, то канадская команда для нас - "темная лошадка". До этого мы с ними не встречались", - добавила российская волейболистка.

После первого тура в группе Е сборные России и Южной Кореи имеют по три очка, команды Канады и Мексики очков не набрали. Во втором туре сборная России встретится с командой Канады, мексиканские волейболистки сыграют против южнокорейских спортсменок, оба матча состоятся в субботу. Все матчи группы Е пройдут в Калининграде.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.