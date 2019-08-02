Волейболистка Воронкова: концовка третьего сета с мексиканками заставила поволноваться

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Последние минуты третьего сета в стартовом матче сборной России против мексиканок в квалификационном турнире к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года заставили поволноваться. Такое мнение журналистам в пятницу высказала доигровщица сборной России Ирина Воронкова.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:13, 25:8, 26:24) в пользу россиянок. В другом матче группы Е сборная Южной Кореи переиграла команду Канады со счетом 3-1.

"В нашей игре были нюансы, недочеты, над ними предстоит работать, была какая-то тяжесть. От сборной Мексики можно было ожидать всего, но у них не было основной нападающей, поэтому нам было как-то полегче. Отрабатывали свои комбинации, зажглись атмосферой и домашним залом, но концовка третьей партии заставила поволноваться", - сказала Воронкова.

"Спасибо большое болельщикам за поддержку, было слышно, как они поют гимн России. Меня это всегда будоражит. Я люблю Калининград и местных болельщиков, то, как они поддерживают. Их поддержка помогает нам в эмоциональном плане", - добавила спортсменка.

По словам волейболистки, россиянки не забыли о результате, показанном в Лиге наций, но стараются идти вперед. "Сейчас новый этап для сборной России, мы все-таки перевернули ту страницу и начали играть заново. Да, были недочеты в Лиге наций, но мы отработали их. Стараемся еще больше работать, чтобы не возвращаться к тому, что было в Лиге наций", - сказала Воронкова.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года. Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований.