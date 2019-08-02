"Новички еще будут". ФК "Спартак" презентовал чемпиона мира Шюррле и сына Хенрика Ларссона

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак", в последние два дня объявивший о подписании контрактов с нападающими Андре Шюррле и Йорданом Ларссоном, в пятницу устроил презентацию новичков. На стадионе "Открытие-Арена", помимо чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии и сына экс-форварда "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" Хенрика Ларссона, были представлены еще два игрока, пришедшие в столичный клуб этим летом - российский крайний полузащитник Резиуан Мирзов и аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.

Также перед журналистами выступил генеральный директор красно-белых Томас Цорн. Он первым делом отметил, что команда продолжает формироваться, несмотря на то что чемпионат России стартовал еще в середине июля. Этим летом из "Спартака" ушли защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, полузащитники Денис Глушаков и Фернандо, а также нападающие Луис Адриано и Зе Луиш - все шестеро в 2017 году помогли команде впервые за 16 лет выиграть чемпионат России. Кроме того, клуб расстался с атакующим хавбеком Софьяном Ханни и нападающим Данилой Прошляковым, также в аренду были отданы полузащитники Александр Ломовицкий и Артем Тимофеев.

"Сегодня мы представляем четырех новичков, - сразу же отметил гендиректор "Спартака". - Это еще не конец, будут еще новички. Не могу назвать фамилии, но ищем игрока в опорную зону и атакующего полузащитника". Он отметил, что в случае с Шюррле, речь идет об аренде с возможностью, а не обязательством, выкупа прав на форварда у дортмундской "Боруссии".

"Мы должны принять решение до 15 мая 2020 года. Будем совместно принимать решение", - пояснил он.

Сам 28-летний немецкий нападающий, комментируя переход в "Спартак", сразу же отметил, что рассматривает сотрудничество с красно-белыми не как однолетнее. "Хочу получить удовольствие от игры за клуб в этом сезоне и после", - сказал Шюррле, добавив, что при выборе команды консультировался со своей женой, казахстанской моделью Анной Шариповой.

Чемпион мира сказал, что на него произвела впечатление статуя гладиатора у стадиона - ее было достаточно, чтобы понять, что из себя представляет "Спартак". "Я понял, что этот клуб символизирует борьбу. Я готов выходить и биться", - добавил новичок красно-белых.

Кумир - Майкл Джордан, мечта - выйти на уровень отца

Немало вопросов было задано Йордану Ларссону, который подписал контракт со "Спартаком" именно в пятницу. Клуб в социальных сетях анонсировал заключение соглашения с 22-летним шведом роликом, в котором легендарный баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Чикаго" Майкл Джордан забрасывает мяч в кольцо. Нападающий, названный в честь этого спортсмена, назвал именно звезду "Буллз" вдохновением и примером для себя. Этим он объяснил выбор игрового номера - за российский клуб шведский форвард будет выступать под 23-м номером, под которым ранее играл звездный американец.

Ларссон-младший также отметил, что спокойно относится к частым сравнениям себя с отцом. "Он выигрывал Лигу чемпионов, а я только начинаю свою карьеру. Я готов бороться, совершенствоваться и повышать свое мастерство. Я далек от уровня своего отца, но надеюсь однажды выйти на его уровень", - сказал он.

Меньше всего внимания было уделено Резиуану Мирзову и Эсекьелю Понсе, которые перешли в "Спартак" раньше Шюррле и Ларссона и уже успели дебютировать за красно-белых. Российский полузащитник признал, что в московском клубе ответственность выше, чем в тульском "Арсенале", за который он выступал в прошлом сезоне. Южноамериканский форвард подтвердил, что для него стал неожиданностью уход большого числа игроков этим летом. Вместе с тем он выразил надежду на то, что команда быстро сыграется и будет ставить перед собой высокие цели - биться до конца в каждом турнире и стараться выигрывать их.

Стоит отметить, что Шюррле присутствовал не на всей пресс-конференции. Дело в том, что параллельно с ней в спорт-баре "Открытие-Арены" для болельщиков была организована автограф-сессия звездного новичка. Желающих получить подпись этим вечером было не менее 500 человек. Далеко не всем из них удалось попасть на территорию стадиона, но сотрудники клубной пресс-службы обошли очередь и раздали все оставшиеся карточки спартаковским болельщикам.