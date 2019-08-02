Повторен трансферный рекорд. Футболист Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за €40 млн

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" в пятницу объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником испанской "Барселоны" Малкомом. Соглашение между российским клубом и 22-летним южноамериканцем рассчитано на пять лет.

Фланговый полузащитник провел за каталонцев сезон-2018/19, не сумев закрепиться в основном составе чемпионов Испании. Он принял участие в 24 матчах команды, отметившись четырьмя мячами и двумя голевыми передачами. До перехода в "Барселону" Малком выступал за бразильский "Коринтианс", с которым он в 2015 году стал чемпионом страны, и французский "Бордо".

В российский клуб Малком перешел за €40 млн. "Барселона" сможет заработать еще €5 млн в виде бонусов, которые прописаны в соглашении между российским и испанским клубами. Для "Зенита", как и для всего российского футбола, этот трансфер стал одним из самых дорогих в истории. В 2012 году петербуржцы за те же €40 млн приобрели бразильского нападающего Халка и бельгийского полузащитника Акселя Витселя, выступавших до этого за португальские "Порту" и "Бенфику" соответственно.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, говоря о трансфере Малкома, отметил, что клуб оформил сделку, не нарушая принципы финансового фейр-плей, введенного Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2011 году. "Это приобретение не входит в конфликт с принципами фейр-плей. Более того, у нас есть запас, чтобы сделать еще приобретения", - отметил он на пресс-конференции, посвященной представлению звездного новичка.

Вопрос о формировании состава также затронул главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Он выразил надежду на то, что до 2 сентября, когда для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) закроется трансферное окно, "Зенит" приобретет хотя бы еще одного игрока, который будет соответствовать уровню Лиги чемпионов. По его словам, скорее всего, это будет иностранный футболист.

Дебют Малкома может состояться уже в субботу

Семак также отметил, что "Зенит" следил за Малкомом еще в прошлом году, когда он только занял пост главного тренера. "Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока, в этом году появилась возможность его приобрести, - признал он. - Малком - футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом. Появление футболиста такого уровня в России - исключение из правил".

Он высказался по поводу лимита на легионеров, который в сезоне-2019/20 функционирует по схеме "6+5", при которой на поле одновременно могут находиться не больше шести иностранцев. Следующим летом система изменится - начнет действовать формат, при котором клубы РПЛ смогут вносить в заявку из 25 человек не более восьми зарубежных футболистов (без ограничения в стартовых составах - прим. ТАСС).

"Условия нового лимита предполагают, что все легионеры - очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома", - отметил Семак.

Сам Малком с радостью высказался о подписании контракта с петербургским клубом. "Надеюсь как можно скорее начать играть, забивать голы и приносить радость многочисленным болельщикам "Зенита", - сказал новичок сине-бело-голубых.

Молодой бразилец отметил, что готов выйти на поле в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара", который состоится 3 августа. В качестве подтверждения он привел тот факт, что в межсезонье провел по тайму в товарищеских матчах против английского "Челси" (1:2) и японского "Виссел Кобе" (2:0).

Семак не стал забегать вперед и гарантировать дорогостоящему новичку место на поле. Вместе с тем он выразил надежду на то, что Малком сможет принять участие в игре с "Краснодаром". "Сколько он по времени сыграет, будем решать завтра", - подчеркнул главный тренер чемпионов страны.