Успешный старт. Российские волейболистки начали квалификационный турнир ОИ-2020 с победы

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Мексики в стартовом матче квалификационного турнира к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. Встреча завершилась со счетом 25:13, 25:8, 26:24.

Подопечные Вадима Панкова практически не оставили шансов своим соперницам в первых двух сетах. Но вот в третьей партии счет на табло периодически становился равным, несколько раз мексиканкам даже удалось выйти вперед. Это заставило понервничать не только болельщиков, но и тренерский штаб команды, а также самих волейболисток.

"Доволен первыми двумя партиями, третья складывалась тяжелее. Появляются ошибки, появляется нервозность. Хорошо, что выиграли, я удержался, терпел и не стал менять состав. Это полезно для психологии, поэтому рисковал, но терпел", - отметил после завершения матча Панков.

"В нашей игре были нюансы, недочеты, над ними предстоит работать, была какая-то тяжесть. От сборной Мексики можно ожидать всего, но у них не играла основная нападающая, поэтому нам стало как-то легче. Отрабатывали свои комбинации, зажглись атмосферой и домашним залом, но концовка третьей партии заставила поволноваться", - сказала доигровщица российской сборной Ирина Воронкова.

Главный тренер сборной Мексики Гарсия Торрес подчеркнул, что для него стала неожиданностью хорошая игра россиянок на приеме мяча. "Это был трудный матч для нас, российская команда продемонстрировала отличный прием мяча. Мы немного не ожидали этого. К третьему сету нам удалось наладить свой прием и связующую игру, поэтому получилось лучше в конце встречи", - сказал мексиканский специалист.

Канада следующая

В другом матче группы Е сборная Южной Кореи переиграла команду Канады. Во втором туре сборная России встретится с канадками, мексиканские волейболистки сыграют против южнокорейских спортсменок, оба матча состоятся в субботу. После первого тура в группе Е сборные России и Южной Кореи имеют по три очка, команды Канады и Мексики - 0 очков.

Сборная Канады является настоящей "темной лошадкой" группы Е. При этом команда весьма амбициозна. На пресс-конференции перед открытием турнира капитан сборной Кайла Ричи отметила, что канадки намерены достичь наивысшего результата.

"Мы приехали в Россию с целью выиграть путевку в Токио. Пусть находимся не так высоко в мировом рейтинге, но я считаю, что рейтинг не отражает нашей действительной силы. В команде собраны очень сильные волейболистки и сейчас самое время показать себя. Постараемся уже в Калининграде отобраться на Игры в Токио", - отметила Ричи.

"Смотрели трансляцию матча между канадками и кореянками. Сборная Канады хорошо начала, но потом сказался опыт кореянок. Канадская команда очень хорошая, амбициозная, надо играть на максимуме. С ними будет сложнее, чем с мексиканками", - подчеркнул Панков.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять лицензий будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.

Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть в качестве хозяйки соревнований. Волейбольный турнир пройдет в Токио с 26 июля по 9 августа. Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.