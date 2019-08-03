Теннисист Медведев стал полуфиналистом турнира в Вашингтоне

ТАСС, 3 августа. Российский теннисист Даниил Медведев победил хорвата Марина Чилича в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне. Призовой фонд соревнований составляет $2 млн.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (9:7) в пользу 23-летнего россиянина. Встреча длилась 1 час 36 минут. Соперники впервые встречались между собой на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В полуфинале Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, встретится с немцем Петером Гоевчиком, который не прошел квалификацию, но попал в основную сетку благодаря отказу одного из участников. Матч пройдет 4 августа, начало - 04:00 мск. Соперники второй раз в карьере сыграют друг с другом. Впервые они встретились четыре года назад в Шанхае, тогда сильнее оказался россиянин.

Медведев остался единственным представителем России на турнире. Ранее из борьбы за главный приз выбыли Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Турнир в Вашингтоне завершится 4 августа.