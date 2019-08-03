Россиянка Калинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне

ТАСС, 3 августа. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла француженку Кристину Младенович в четвертьфинале турнира в Вашингтоне. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу 20-летней россиянки. Встреча длилась 2 часа 2 минуты. Соперницы третий раз встретились между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Оба предыдущих матча выиграла Младенович.

В полуфинале Калинской будет противостоять американка Джессика Пегула. Матч состоится 3 августа, начало - 20:00 мск. Россиянка пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.

Турнир завершится 4 августа.