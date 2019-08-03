Тренер Тайссе будет готовить Федора Емельяненко к следующему бою

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Тренер из Нидерландов Питер Тайссе продолжит работать с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Тайссе после поражения Емельяненко от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator заявил, что не планирует продолжать работу в команде спортсмена.

"Питер Тайссе будет готовить Федора к следующему поединку, который запланирован на конец года", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко проиграл нокаутом Бейдеру в финале Гран-при Bellator в январе. Позднее было объявлено, что россиянин подписал новый контракт с организацией.

Всего на счету 42-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.