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ММА

Куинтон Джексон является наиболее вероятным следующим соперником Федора Емельяненко

Планируется, что следующий поединок российский боец проведет в Японии 29 декабря
Куинтон Джексон AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Куинтон Джексон
© AP Photo/Jeff Chiu

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Куинтон Джексон по прозвищу Рэмпейдж является наиболее вероятным соперником по следующему бою россиянина Федора Емельяненко в Bellator. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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"Джексон является наиболее вероятным вариантом соперника", - сказал собеседник агентства. Планируется, что следующий бой Емельяненко проведет в Японии 29 декабря.

В январе Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Позднее было объявлено, что россиянин подписал новый контракт с организацией. Всего на счету 42-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

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