Кандидаты на проведение женского ЧМ-2022 по баскетболу определятся в конце августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Соперники России за право принять чемпионат мира среди женских команд 2022 года станут известны на конгрессе Международной федерации баскетбола (FIBA) 28-29 августа. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

"Мне пока не известно, кто вместе с Россией будет претендовать на этот турнир. Основной пул претендентов станет известен на конгрессе, который пройдет в Китае 28-29 августа перед чемпионатом мира. И предварительную заявку мы уже подали", - сказал Кириленко.

Ранее Кириленко сообщил ТАСС, что одним из мест проведения турнира рассматривается Екатеринбург.

"Это большой центр женского баскетбола, есть большой интерес у губернатора Свердловской области к этому турниру. Есть хороший проект нового зала, который будет построен к тому времени. Екатеринбург способен в одиночку провести этот турнир, ведь в женском чемпионате мира играет всего 12 сборных. Небольшой и очень элитный формат, одного города хватит", - отметил он.

На завершившемся чемпионате Европы женская сборная России заняла восьмое место и не попала на Олимпийские игры в Токио. "Нам очень больно, что команда, обладающая хорошим потенциалом, осталась без Токио. Очень важно провести у себя этот турнир, чтобы наша сборная через три года смогла на нем блеснуть", - добавил он.