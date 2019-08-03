Межведомственная комиссия в сентябре рассмотрит заявку РФБ на проведение женского ЧМ-2022

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Заседании межведомственной комиссии, на котором должна быть окончательно одобрена заявка на проведение в России чемпионата мира по баскетболу среди женских команд 2022 года, пройдет в сентябре. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В пятницу стало известно, что исполком РФБ одобрил подачу заявки в Международную федерацию баскетбола (FIBA) на проведение мирового первенства.

"Мы бы никогда не подали заявку, если бы не чувствовали поддержку Министерства спорта РФ и правительства, - сказал Кириленко. - В сентябре должна пройти межведомственная комиссия, которая должна окончательно одобрить проекты, но предварительное согласие, что мы можем делать заявку сейчас, уже имеется. Интерес России к проведению женского чемпионата мира по баскетболу есть".

Женский чемпионат мира по баскетболу Россия может принять впервые, в СССР он проходил дважды - в 1959 и 1986 годах. Сборная России трижды завоевывала серебряные награды мирового первенства. На завершившемся в июле чемпионате Европы российские баскетболистки заняли восьмое место и второй раз подряд не смогли отобраться на Олимпиаду.