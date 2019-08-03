Тихонов считает, что ФК "Спартак" должен был формировать состав до начала сезона

Летом "Спартак" покинули шесть человек из чемпионского состава сезона-2016/17 - защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, полузащитники Денис Глушаков и Фернандо, а также нападающие Луис Адриано и Зе Луиш. Также клуб расстался с атакующим хавбеком Софьяном Ханни и нападающим Данилой Прошляковым, в аренду были отданы полузащитники Александр Ломовицкий и Артем Тимофеев. В июне состав команды пополнили нападающий Эсекель Понсе и вратарь Андреа Романьоли, из аренды вернулись полузащитники Джано Ананидзе и Зелимхан Бакаев. В июле клуб подписал контракты с полузащитниками Малкольмом Баду и Резиуаном Мирзовым, а 1 и 2 августа было объявлено о переходе нападающих Андре Шюррле и Йордана Ларссона.

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Спартак" должно было формировать состав команды перед началом сезона, а не приобретать игроков, когда чемпионат России уже стартовал. Такое мнение ТАСС высказал восьмикратный чемпион страны в составе красно-белых, бывший капитан и тренер команды Андрей Тихонов.

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"Формировать команду нужно в перерыве, чтобы у главного тренера была возможность потренировать, чтобы игроки провели определенное количество тренировок вместе, притерлись друг к другу. Нужно время, чтобы понять, где они и во что играют", - сказал Тихонов.

Комментируя слова генерального директора "Спартака" Томаса Цорна о том, что клуб планирует приобрести еще двух футболистов - опорного и атакующего полузащитников, Тихонов сказал: "Это все понятно. Когда приходит новый гендиректор, покупается по четыре-пять футболистов. Допустим, грубо говоря, через год Цорна не будет - придет новый директор и купит еще четырех-пятерых футболистов. Отсюда и идет чехарда".

"Что касается новичков, понятно, что Шюррле - это игрок с именем, хороший нападающий, его знает вся Европа, даже весь мир, а Ларссон из чемпионата Швеции. Посмотрим, как он будет играть", - добавил бывший капитан "Спартака".

"Непонятно, чего ждать от "Спартака" в матче с "Динамо"

Также Тихонов высказался по поводу матча четвертого тура чемпионата России, в котором "Спартак" на "Открытие-Арене" примет "Динамо". Игра состоится в субботу, начало - 19:00 мск.

"Жду красивой и результативной игры, - сказал он. - Конечно, хочется посмотреть на новичков "Спартака" в деле. "Динамо" выдало неплохой старт, но от "Спартака" всегда ждут побед. Посмотрим, как сложится игра".

Бывший футболист и тренер красно-белых также отметил, что "Динамо" этим летом обновило состав. Бело-голубые подписали контракты с восемью игроками - защитниками Сергеем Паршивлюком, Иваном Ордецом, Игорем Калининым и Заурбеком Плиевым, полузащитниками Шарлем Каборе и Себастьяном Шиманьским, а также нападающими Рамилем Шейдаевым и Клинтоном Н'Жи.

"Я не понимаю, чего ждать от "Спартака" в этой игре, - признался он. - Уходят футболисты, появляются новые, качественные игроки. Только время покажет, как команда будет выглядеть".

После трех туров "Спартак" с четырьмя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо", в активе которого также четыре очка, за счет положительной разницы забитых и пропущенных мячей (+1 против -1 - прим. ТАСС) располагается на седьмой строчке.