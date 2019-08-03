ФК "Локомотив" и Фернандеш не будут подписывать новый контракт

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" и португальский полузащитник Мануэл Фернандеш не станут подписывать новый контракт. Об этом ТАСС сообщил агент 33-летнего игрока Паулу Барбоза.

Фернандеш выступал за московский "Локомотив" с 2014 по 2019 год. Летом текущего года его контракт с российским клубом подошел к концу, но футболист был заинтересован в заключении нового соглашения с железнодорожниками. В июне генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе сообщил ТАСС, что не исключает варианта, при котором игрок останется в команде.

"Движения по новому контракту нет, - сказал Барбоза. - Мы уже не ждем предложения от "Локомотива".

За пять лет в составе "Локомотива" Фернандеш принял участие в 144 матчах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок России, а также в сезоне-2017/18 помог железнодорожникам впервые за 14 лет выиграть чемпионат России.