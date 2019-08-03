Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию этапа "Формулы-1"

ТАСС, 3 августа. Пилот команды "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Венгрии - 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг 21-летний голландец проехал за 1 минуту 14,572 секунды, это стало рекордом трассы. Предыдущий рекорд принадлежал гонщику команды "Рено" австралийцу Даниэлю Риккьярдо (1.20,012), ранее выступавшему за "Ред Булл". Он не сумел пробиться во второй сегмент квалификации, заняв 18-е место. На счету Ферстаппена семь побед на этапах "Формулы-1", в текущем сезоне он выиграл две гонки.

Второе место занял финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас (+0,018), третьим финишировал его напарник британец Льюис Хэмилтон (+0,197). Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не сумел пробиться в третий сегмент, заняв 13-е место. Его партнер по команде таец Александер Албон показал 12-е время.

Гонка Гран-при Венгрии пройдет 4 августа.