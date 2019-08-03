Гендиректор "Крыльев Советов" доволен качеством игры футболистов в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Виталий Шашков остался доволен качеством игры и самоотдачей футболистов в матче четвертого тура чемпионата России с московским "Локомотивом". Об этом Шашков заявил ТАСС в субботу по телефону.

Встреча в Самаре завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1. Победный мяч железнодорожники забили в компенсированное ко второму тайму время.

"Чего не хватило - вопрос к тренеру. Я доволен качеством игры и самоотдачей ребят, доволен очень вторым таймом. В первом, на мой взгляд, мы были немножко робкими, но играли от того, что есть. Во втором имели огромное преимущество, забили шикарный гол, сравняли счет, потом пошли эмоции, но пропустили второй - здесь уже нужен разбор тренера", - отметил Шашков.

"Крылья Советов" расположились на 14-й строчке в турнирной таблице с тремя очками после четырех матчей. Команда из Самары потерпела третье поражение подряд. В следующем туре "Крылья Советов" 12 августа на выезде сыграют с "Ростовом".