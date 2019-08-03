{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гендиректор "Крыльев Советов" доволен качеством игры футболистов в матче с "Локомотивом"

Самарский клуб проиграл в рамках четвертого тура чемпионата России со счетом 1:2

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Виталий Шашков остался доволен качеством игры и самоотдачей футболистов в матче четвертого тура чемпионата России с московским "Локомотивом". Об этом Шашков заявил ТАСС в субботу по телефону.

Встреча в Самаре завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1. Победный мяч железнодорожники забили в компенсированное ко второму тайму время.

"Чего не хватило - вопрос к тренеру. Я доволен качеством игры и самоотдачей ребят, доволен очень вторым таймом. В первом, на мой взгляд, мы были немножко робкими, но играли от того, что есть. Во втором имели огромное преимущество, забили шикарный гол, сравняли счет, потом пошли эмоции, но пропустили второй - здесь уже нужен разбор тренера", - отметил Шашков.

"Крылья Советов" расположились на 14-й строчке в турнирной таблице с тремя очками после четырех матчей. Команда из Самары потерпела третье поражение подряд. В следующем туре "Крылья Советов" 12 августа на выезде сыграют с "Ростовом".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Кикнадзе: ФК "Локомотив" нужно подкрепление в лице двух-трех игроков
В четвертом туре чемпионата России московский клуб обыграл в гостях "Крылья Советов"
Читать полностью