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Летние олимпийские виды спорта

Шевченко: тренер сборной РФ по волейболу Саммельвуо еще не подписал контракт с "Зенитом"

Финский специалист имеет действующий контракт с кемеровским "Кузбассом"
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо EPA-EFE/ADAM WARZAWA
Описание
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо
© EPA-EFE/ADAM WARZAWA

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Контракт главного тренера сборной России по волейболу Туомаса Саммельвуо с петербургским "Зенитом" пока не подписан. Об этом ТАСС по телефону в субботу сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Ранее портал "Спорт бизнес онлайн" сообщил о том, что Саммельвуо со следующего сезона станет главным тренером петербургского "Зенита". 43-летний финский специалист имеет действующий контракт с "Кузбассом", который в сезоне-2018/19 привел к чемпионству.

"Знаю, что петербургский "Зенит" ведет переговоры с Туомасом, но вот чем они закончатся, я не в курсе. Мы находимся в контакте с тренером и "Зенитом", контролируем эту ситуацию. Насколько я знаю, контракт еще не подписан", - сказал Шевченко.

Саммельвуо с 2016 года возглавляет кемеровский "Кузбасс". Ранее он возглавлял сборную Финляндии. С 2019 года стал главным тренером сборной России. Национальная команда под руководством финского специалиста стала победителем Лиги наций.

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