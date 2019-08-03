Эксперт: cудья справедливо удалил футболиста "Спартака" Понсе в матче с "Динамо"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Главный арбитр Владислав Безбородов принял правильное решение, показав прямую красную карточку футболисту "Спартака" Эсекьелю Понсе в матче четвертого тура чемпионата России с "Динамо". Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Встреча проходит в Москве на стадионе "Открытие-Арена". На 35-й минуте игры Понсе, пытаясь выиграть единоборство, прямой ногой попал в живот вратарю "Динамо" Антону Шунину во вратарской площади.

"Абсолютно справедливое решение арбитра. Это не футбол, это антифутбол. Так нельзя играть", - отметил Хусаинов.

После первого тайма счет в матче между "Динамо" и "Спартаком" не открыт.