Кононов: футболисты "Спартака" действовали сплоченно на протяжении всего матча с "Динамо"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" действовали сплоченно в игре чемпионата России с "Динамо" с первых минут. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал в субботу главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

Футболисты "Спартака" сыграли вничью на "Открытие-Арене" с "Динамо" со счетом 0:0 в матче четвертого тура чемпионата России.

"Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Были трудности, потому что одни игроки ушли из команды, другие пришли. Наша игра выглядела организованно, особенно в первом тайме, и сплоченно с первых минут", - сказал Кононов.

На 35-й минуте встречи красную карточку за грубый фол против вратаря "Динамо" Антона Шунина получил нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе. "Это был чисто игровой момент, он не видел вышедшего вратаря", - отметил тренер.

В стартовом составе "Спартака" впервые в сезоне вышел полузащитник Александр Ташаев, выступавший за "Динамо" с 2014 по 2018 год. "Ташаева поставил в состав, потому что он заработал это место на тренировках плюс очень хотел сыграть против бывшей команды. Иногда это срабатывает", - отметил тренер.

В пятом туре "Спартак" 11 августа на выезде в Грозном встретится с "Ахматом".