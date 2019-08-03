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Футбол в России

Мирзов отметил игру Шюррле в дебютном матче за "Спартак"

Чемпион мира в составе сборной Германии впервые появился на поле в составе "Спартака" в субботнем матче против "Динамо"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Немецкий нападающий Андре Шюррле продемонстрировал хорошую игру в дебютном матче за московский футбольный клуб "Спартак" против "Динамо". Такое мнение журналистам высказал полузащитник красно-белых Резиуан Мирзов.

Встреча "Спартака" и "Динамо" в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги прошла в субботу на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась со счетом 0:0. Шюррле, который перешел в "Спартак" на правах аренды из дортмундской "Боруссии" в четверг, вышел на замену в перерыве и стал лучшим в составе красно-белых по количеству нанесенных ударов (4).

"Шюррле хорошо сыграл, - сказал Мирзов. - Он опытный игрок, всех поддерживал на поле".

Также полузащитник считает, что "Спартак" продемонстрировал хорошую игру, несмотря на удаление нападающего Эсекьеля Понсе на 35-й минуте за фол на вратаре "Динамо" Антоне Шунине. "Мы неплохо играли, удаление сыграло свою роль, но вдесятером сыграли очень достойно, - отметил он. - Нам приходилось играть от обороны, было тяжело, не получилось много создать в атаке. Счет справедливый, по игре".

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