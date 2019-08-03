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WTA

Россиянка Калинская не сумела пробиться в финал теннисного турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка проиграла американке Джессике Пегуле со счетом 6:3, 3:6, 1:6

ТАСС, 3 августа. Российская теннисистка Анна Калинская уступила американке Джессике Пегуле в полуфинальном матче турнира в Вашингтоне. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу 25-летней американки. Встреча длилась 1 час 41 минуту. Соперницы впервые встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В финале Пегула встретится с победительницей встречи между итальянкой Камилой Джорджи и американкой Кэти Макнэлли. Финал состоится 4 августа.

Россиянка пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. 20-летняя Калинская занимает 160-е место в рейтинге WTA. Пегула находится на 79-й строчке.

Турнир завершится 4 августа. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Светлана Кузнецова.

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