Панков: самым сложным для российских волейболисток станет матч против команды Южной Кореи

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Российским волейболисткам осталось провести самый сложный матч отборочного турнира Олимпийских игр, сыграв против команды Южной Кореи. Такое мнение в субботу высказал журналистам главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков.

Во втором матче отборочного турнира в Калининграде россиянки обыграли сборную Канады со счетом 3-0. В первом матче сборная России с тем же счетом победила мексиканок. В другом матче группы Е сборная Южной Кореи обыграла команду Мексики со счетом 3-0.

"Самое сложное, конечно, еще впереди, соперники идут по нарастающей, сборная Южной Кореи - наш основной соперник. Посмотрим, как будем завтра двигаться, но важно, что победили сегодня с таким счетом, экономим силы. Во втором и третьем сете был довольно близкий счет, но это говорит о том, что канадская команда очень хороша. Они не стесняются, рискуют, великолепно нападают, играют комбинации, для нас это было неприятно", - отметил Панков.

"Настраиваемся на Южную Корею. Главная задача - закрыть Ким Ён-Кон, она больше всех атакует, приносит больше всех очков. С ней, безусловно, нужно справляться. У кореянок много проблем на блоке, это нужно использовать", - добавил специалист.

После второго тура в группе Е сборные России и Южной Кореи имеют по шесть очков, команды Канады и Мексики - 0 очков. В третьем и заключительном туре сборная России встретится с командой Южной Кореи, канадские волейболистки сыграют против мексиканских спортсменок, оба матча состоятся в воскресенье. Все матчи группы Е пройдут в Калининграде.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.