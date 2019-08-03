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Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" победила "Баварию" в матче за Суперкубок Германии по футболу

Чемпионат Германии стартует 16 августа
Описание
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

ТАСС, 3 августа. Футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:0 в матче за Суперкубок Германии. Встреча прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

Голами отметились Пако Алькасер (48-я минута) и Джейдон Санчо (69).

"Бавария" играла в матче за Суперкубок на правах чемпиона страны, "Боруссия" стала участником матча, заняв второе место в чемпионате, Кубок Германии в прошлом сезоне также выиграла "Бавария".

Суперкубок Германии разыгрывается с 1987 года. На счету "Баварии" наибольшее количество побед - семь. "Боруссия" в шестой раз выиграла титул.

Сезон-2019/20 чемпионата Германии стартует 16 августа матчем между "Баварией" и "Гертой". "Боруссия" проведет первую встречу чемпионата дома против "Аугсбурга" 17 августа.

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