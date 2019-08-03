"Монако" с Головиным в составе выиграл предсезонный турнир

МОНАКО, 4 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, одержал победу в предсезонном матче за трофей турнира Philipp Plein Cup.

Встреча против итальянской "Сампдории" проходила на домашнем стадионе "Монако" и завершилась со счетом 1:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва. Единственный гол на 50-й минуте забил капитан "Монако" Радамель Фалькао.

"Это мой первый европейский трофей. Приятно, конечно, но все понимают, что это этап подготовки к сезону", - сказал 23-летний Головин ТАСС после матча.

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи.

"Монако" по итогам прошлого сезона занял 17-е место в таблице чемпионата Франции. Сезон-2019/20 чемпионата Франции стартует 9 августа матчем между "Монако" и "Лионом".

Philipp Plein Cup - коммерческий турнир, который проводится в рамках сотрудничества "Монако" и компании Philipp Plein.