Гендиректор ФК "Зенит" назвал пропущенный мяч в матче с "Краснодаром" недоразумением

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ошибка защитника футбольного клуба "Зенит" Дугласа Сантоса, приведшая к автоголу в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара", является недоразумением. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

"Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Гости открыли счет благодаря автоголу защитника питерцев Дугласа Сантоса на 80-й минуте игры, но сине-бело-голубые ушли от поражения благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время.

"Во втором тайме команда полностью контролировала игру. Благодаря нашему высокому прессингу "Краснодар" до гола, если я не ошибаюсь, два раза перешел центральную линию. Были моменты, но не забили", - сказал Медведев.

"А гол [в наши ворота] - это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное - команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть", - добавил гендиректор "Зенита".

Сине-бело-голубые сравняли счет на первой компенсированной ко второму тайму минуте, автором гола стал нападающий Артем Дзюба. После того, как хозяева поля сравняли счет, игроки "Краснодара" стали апеллировать к судьям, призывая воспользоваться системой видеоассистента рефери (VAR), которая работала на встрече в Санкт-Петербурге. По их мнению, в самом начале голевой атаки "Зенита" арбитры не заметили нарушение правил на полузащитнике гостей Тонни Вилене.

"По щучьему велению VAR не смотрят - смотрят тогда, когда есть повод, - подчеркнул Медведев. - Когда "Зенит" забивал, вообще ничего не было. Что там было, нужно спрашивать у тех, кто просил использовать видеоповтор. Думаю, они просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще".

"Все увидели потенциал Малкома"

Также гендиректор "Зенита" оценил дебют бразильского новичка команды Малкома, который на этой неделе перешел в российский клуб из испанской "Барселоны". Южноамериканец вышел на поле на 72-й минуте игры, заменив Алексея Сутормина.

"Дебютировать всегда тяжело - на новом стадионе, в новой команде. Но у него было два ярких эпизода. Думаю, что все увидели его потенциал", - отметил Медведев.

"Зенит" по итогам четвертого тура сохранит за собой первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербуржцев 10 очков, у занимающего второе место "Ростова" на два балла меньше. "Краснодар" с семью очками располагается на пятой строчке. В пятом туре сине-бело-голубые 10 августа в Москве сыграют с "Динамо", а краснодарцы в этот же день дома встретятся с "Рубином".