На Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио планируют продать более 10 млн билетов

ТОКИО, 4 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года поставил цель реализовать около 10,1 млн билетов на предстоящие соревнования. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе организации.

"Что касается плана продажи билетов, то на Олимпиаду мы рассчитываем реализовать 7,8 млн штук, а на Паралимпиаду - 2,3 млн", - отметили в оргкомитете. Максимальная сумма доходов от продаж при этом может составить 82 млрд иен ($765 млн).

"Многих заинтересовала возможность купить билет через лотерею. В системе было зарегистрировано 7,5 млн человек, а после первого розыгрыша мы продали 3,22 млн билетов. Мы также будем сотрудничать с представителями других стран для того, чтобы максимально большое число иностранцев смогли купить билеты", - сказал представитель пресс-службы.

Первый этап лотереи прошел в мае для жителей Японии. В основном там разыгрывались билеты на квалификационные этапы по ряду спортивных дисциплин. Еще одна лотерея пройдет в августе, а полноценные продажи должны начаться в следующем году. На летние Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году было реализовано порядка 6 млн билетов.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Программа Олимпиады включает в себя 33 вида спорта, впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу. Первый комплект медалей будет разыгран 25 июля среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.