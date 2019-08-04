В Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года примут участие около 15 тыс. спортсменов

ТОКИО, 4 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Более 15 тыс. спортсменов могут принять участие в Олимпийских и Паралимпийских игра в Токио в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе организационного комитета Олимпиады.

На Олимпиаду с городских улиц. Через год в Токио разыграют первые медали в скейтбординге

"Верхний предел по количеству спортсменов составляет 11090 человек для Олимпиады и 4400 - для Паралимпиады. Однако в реальности может приехать чуть меньше спортсменов", - рассказали в организации.

По словам ее представителя, меньше чем за год до начала Игр степень подготовки к ним находится на высоком уровне. "Из 43 объектов, где пройдут соревнования, около 60% - это уже существовавшие ранее площадки. Мы в полной мере используем объекты не только в Токио, но и в других префектурах. Главный стадион, а также Олимпийская деревня для спортсменов будут готовы к декабрю этого года, строительство остальных объектов также ведется в соответствии с графиком", - отметили в пресс-службе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) направил официальные приглашения всем государствам, входящим в МОК, а также сборной беженцев принять участие в Олимпиаде 2020 года. Таким образом, в отличие от зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане, РФ получила возможность сформировать полноценную олимпийскую команду, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Олимпийский огонь зажгут 11 марта - в память о трагедии 2011 года, а сама эстафета начнется 26 марта 2020 года с префектуры Фукусима.