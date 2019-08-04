В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче

ТАСС, 4 августа. Во время матча чемпионата Боливии по футболу между "Олвейз Рэди" и "Боливаром" главный судья мотивировал свое решение назначить пенальти использованием видеоассистента рефери (VAR), однако данная система в турнире не применяется. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Futbolred.

11-метровый удар был назначен в ворота "Боливара" при счете 1:0 в его пользу. Игрок "Олвейз Рэди" не смог реализовать пенальти, встреча завершилась победой "Боливара" (1:0).

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Кроме того, с текущего сезона система используется на некоторых матчах Российской премьер-лиги.