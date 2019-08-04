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Футбол в Италии

Лучший игрок Кубка Африки Беннасер перешел в "Милан"

Соглашение с 21-летним полузащитником рассчитано на пять лет

ТАСС, 4 августа. Лучший игрок Кубка африканских наций по футболу 2019 года алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер перешел из "Эмполи" в "Милан". Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на пять лет. Ранее сообщалось, что "Милан" заплатит "Эмполи" за игрока €16 млн плюс €1 млн в виде бонусов.

В сезоне-2018/19 Бенассер провел в составе "Эмполи" 38 матчей, отдав три результативные передачи. На победном для алжирской сборной Кубке Африки полузащитник провел семь матчей и сделал три голевые передачи.

Ранее "Милан" приобрел другого футболиста "Эмполи" - 25-летнего боснийского полузащитника Раде Крунича за €8 млн. Кроме того, этим летом в миланский клуб перешли 21-летний испанский защитник Тео Эрнандес из мадридского "Реала", 20-летний португальский нападающий Рафаэль Леао из французского "Лилля", а также был выкуплен 22-летний ивуарийский полузащитник итальянской "Аталанты" Франк Кессье, который провел прошлый сезон в составе "Милана" на правах аренды

Первый матч в чемпионате Италии сезона-2019/20 миланский клуб проведет 25 августа на выезде против "Удинезе".

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