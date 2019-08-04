Команда "Локобол-РЖД" стала победителем детского футбольного турнира "Локобол"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Команда "Локобол-РЖД" выиграла детский футбольный фестиваль "Локобол". В финале турнира, который проходил в день железнодорожника, дебютант турнира обыграл "Динамо" из Барнаула со счетом 2:0.

Суперкубок состоялся на одном из тренировочных полей спортивного комплекса "Лужники", на игру пришло около 150 зрителей. В матче за третье место команда "Ротор" - Школа им. Л. В. Слуцкого" (Волгоград) со счетом 1:0 обыграла "Спартак-Аланию" (Владикавказ), игра прошла на "Сапсан-Арене". Также отдельно проходили соревнования среди девочек, победителем стала команда "Буревестник" из Екатеринбурга, которая в финале обыграла московское "Чертаново" со счетом 2:0.

Финальный этап "Локобола" проходил с 2 по 4 августа, в турнире принимали участие команды, составленные из ребят 2008 года рождения, они были разделены на группы, носящие имена футболистов "Локомотива". Предварительные этапы проходили в 85 субъектах РФ и 103 городах России, Таджикистана и Литвы, в отборочных играх приняло участие 2911 команд. Турнир был посвящен 45-летию Байкало-Амурской магистрали и приурочен к Году театра в России.

Фестиваль детских футбольных команд "Локобол" проводится с 2007 года. Организаторами являются ОАО "РЖД", "Локомотив" и Детская футбольная лига. Участие в фестивале принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов, школ-интернатов.