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Допинг в спорте

Глава МОК Бах выступит на международной конференции по допингу в спорте в ноябре

Конференция пройдет 5-7 ноября в Катовице

ТАСС, 4 августа. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах примет участие в международной конференции по допингу в спорте, которая пройдет 5-7 ноября в польском Катовице. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Отмечается, что в список спикеров конференции, в частности, вошли президент Польши Анджей Дуда, министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, являющийся единственным кандидатом на выборах президента WADA, которые пройдут в Катовице 7 ноября на заседании совета учредителей организации, вице-президент WADA Ян Ян.

Участники конференции обсудят развитие чистого спорта, глобальную антидопинговую программу, а также выборы главы WADA и окончательное утверждение новой версии антидопингового кодекса WADA, который вступит в силу 1 января 2021 года.

Теги
ДопингБах, ТомасДуда, АнджейБанька, Витольд
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