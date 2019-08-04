РПЛ проведет проверку инцидента с болельщиками на матче "Зенит" - "Краснодар"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) проведет проверку инцидента с участием болельщиков и сотрудников ОМОНа во время матча чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Краснодаром" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

Матч четвертого тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар" (1:1) состоялся в субботу. В перерыве игры произошел конфликт между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

"Мы запросим все материалы по произошедшему, будет проведена проверка. Заявление по произошедшему мы дадим в самое ближайшее время", - сообщил Мейтин.

Ранее "Зенит" также сообщил, что проведет расследование инцидента.