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Футбол в России

РПЛ проведет проверку инцидента с болельщиками на матче "Зенит" - "Краснодар"

Инцидент произошел в перерыве матча чемпионата России против "Краснодара" в субботу
Болельщики "Зенита" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Болельщики "Зенита"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) проведет проверку инцидента с участием болельщиков и сотрудников ОМОНа во время матча чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Краснодаром" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

Матч четвертого тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар" (1:1) состоялся в субботу. В перерыве игры произошел конфликт между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

"Мы запросим все материалы по произошедшему, будет проведена проверка. Заявление по произошедшему мы дадим в самое ближайшее время", - сообщил Мейтин.

Ранее "Зенит" также сообщил, что проведет расследование инцидента.

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