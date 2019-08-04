Кикнадзе: российский футбол не имеет будущего без таких турниров, как "Локобол"

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российский футбол не будет развиваться без таких турниров, как фестиваль "Локобол-РЖД". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.

"Локобол" проводится с 2007 года. Организаторами являются ОАО "РЖД", "Локомотив" и Детская футбольная лига. Участие в фестивале принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов, школ-интернатов. Победителем турнира 2019 года стала команда "Локобол-РЖД".

"Без таких турниров будущего у российского футбола нет. Если мы хотим побеждать, то наша главная задача - это поднятие массовости футбола, необходимо увеличивать количество детей, которые занимаются футболом. Стране нужны дети, которые будут считать, что спорт - это стезя, и они будут готовы следовать по ней", - сказал Кикнадзе.

Председатель правления РФСО "Локомотив" Юрий Нагорных в беседе с ТАСС отметил уникальность турнира. "Глядя на игры турнира, убеждаюсь, что будущее у российского футбола есть. В финал пробились самые достойные, здорово, что была составлена сборная "Локобол-РЖД", которую собрали специалисты из академии "Локомотива", они привезли ребят из разных городов России. Сегодня победил детский футбол, я увидел у ребят беззаветную любовь к игре, также хочется отметить, что они хорошо обучены", - сказал Нагорных.

В "Локоболе" 2019 года принимали участие команды, составленные из ребят 2008 года рождения, они были разделены на группы, носящие имена футболистов "Локомотива". Предварительные этапы проходили в 85 субъектах РФ и 103 городах России, Таджикистана и Литвы, в отборочных играх приняло участие 2911 команд.