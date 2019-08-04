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Автогонки

Мик Шумахер одержал первую победу в гоночной серии "Формула-2"

Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" выступает в этой гоночной серии с начала текущего сезона
Мик Шумахер AP Photo/Luca Bruno
Описание
Мик Шумахер
© AP Photo/Luca Bruno

ТАСС, 4 августа. Немецкий пилот команды Prema Мик Шумахер выиграл вторую гонку восьмого этапа серии "Формула-2", который завершился в Венгрии.

Для сына семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера эта победа стала первой в гоночной серии, где он выступает с начала текущего сезона. До этого его лучшим финишем было четвертое место.

Второе место во второй гонке занял японец Нобухару Мацусита (Carlin), третьим финишировал бразилец Сержио Сетте Камара (DAMS). Россиянин Никита Мазепин (ART) стал 15-м.

После восьми этапов в личном зачете лидирует голландец Ник де Врис (ART), имеющий в активе 196 очков. Шумахер занимает 11-е место (45 очков), Мазепин - 17-е (6).

Следующий этап пройдет в Бельгии с 30 августа по 1 сентября.

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