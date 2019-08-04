Борец Махов снялся с финала международного турнира в Польше

Махов выступал на турнире в весовой категории до 125 кг впервые после практически двухлетнего перерыва из-за проблем со здоровьем. Первую схватку на турнире Махов выиграл со счетом 11:0 у поляка Роберта Барана, во второй - выиграл на туше у казахстанца Юсупа Батирмурзаева, в полуфинале со счетом 4:0 победил венгра Даниэля Лигети. В финале 31-летний россиянин должен был встретиться с канадцем Амаром Деси.

"План был на три схватки, что я и сделал. Вчера хотелось побороться, но на утро понял, что для данного этапа достаточно", - сказал Махов ТАСС по телефону.

В последний раз Махов выходил на ковер в ноябре 2017 года - на абсолютном чемпионате России в Воронеже. Тогда в финале весовой категории до 125 кг он победил Алана Хугаева, а в решающей схватке в абсолютном весе - Батрадза Газзаева. После этого спортсмен взял перерыв, чтобы восстановить здоровье - в марте 2018 года Махов перенес операцию на позвоночнике в израильской клинике.

Махов является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе, на чемпионате мира в Лас-Вегасе 2015 года он выступал сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, завоевав две бронзовые медали. Также в его активе бронзовая награда ЧМ-2014 и серебро ЧМ-2011. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Махов выиграл бронзу, однако серебряный призер позже был дисквалифицирован за допинг и эта медаль перешла к россиянину.