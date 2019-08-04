Эксперт: "Зенит" забил гол в матче с "Краснодаром" после нарушения правил

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Защитник футбольного клуба "Зенит" Бранислав Иванович нарушил правила в домашнем матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара" в эпизоде, который предшествовал голу в ворота гостей. Такое мнение ТАСС высказал в воскресенье бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

"Зенит" забил на первой добавленной минуте второго тайма: комбинация началась с единоборства Ивановича с полузащитником Тони Вилленой и привела к голу Артема Дзюбы. Это позволило хозяевам сравнять счет. Игра, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

"Я думаю, что это было нарушение - контакт с ногой был бесспорным. Даже неважно, упал игрок "Краснодара" или нет - после отбора мяча началась острая атака, поэтому судья должен был остановить игру и давать штрафной", - сказал Бартфельд.

В пятом туре "Зенит" на выезде сыграет против "Динамо" 10 августа, "Краснодар" в тот же день дома встретится с казанским "Рубином".