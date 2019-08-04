Футболист "Ювентуса" Кин перешел в "Эвертон"

ТАСС, 4 августа. Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Мойзе Кин перешел в английский "Эвертон". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Эвертона".

Контракт с 19-летним итальянцем рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не разглашается, согласно немецкому порталу Transfermarkt, "Эвертон" заплатил за новичка €27,5 млн.

Форвард является воспитанником туринского клуба, с ним он дважды выигрывал чемпионат Италии, по разу становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В сезоне-2018/19 итальянец провел за "Ювентус" 13 матчей, забив шесть мячей и отдав одну результативную передачу. Кин провел три матча за сборную Италии, забив два гола.

Для "Эвертона" Кин стал пятым новичком в летнее трансферное окно. Ранее в ливерпульский клуб перешли 26-летний полузащитник Андре Гомеш из испанской "Барселоны", который провел прошлый сезон в "Эвертоне" на правах аренды, 29-летний полузащитник Фабиан Делф из английского "Манчестер Сити", 23-летний защитник Жан-Филипп Гбамен из немецкого "Майнца" и 30-летний вратарь Йонас Лёссль из английского "Хаддерсфилда".

Первый матч чемпионата Англии в сезоне-2019/20 "Эвертон" проведет 10 августа в гостях против "Кристал Пэласа".