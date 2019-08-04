Базаревич: проигрыш иранцам полезнее для сборной России, чем победа над иорданцами

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Матч с командой Ирана был гораздо полезнее для тренерского штаба сборной России по баскетболу, чем победная встреча со сборной Иордании. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Сергей Базаревич.

Сборная России уступила команде Ирана во втором матче международного турнира со счетом 84:91.

"В некоторых моментах наши игроки забывали наработанные взаимодействия, были ошибки в защите, мы совершили девять потерь в четвертой четверти. Встреча против Ирана стала гораздо полезнее для тренерского штаба, чем матч против команды Иордании", - сказал Базаревич.

По словам тренера, в пятничном матче с иорданцами россияне не встретили такого сопротивления. "Возможно, мы обольстились победой над сборной Иордании. Наша команда была под нагрузками, на сегодняшний результат могла повлиять вчерашняя тренировка. Хотели одержать победу в домашнем турнире", - подчеркнул он.

Базаревич считает, что одной из причин поражения стала неудачная реализация трехочковых бросков. "Мы немного запутались в ротации, поскольку кто-то в форме, кто-то нет. Для этого этапа подготовки показали неплохую игру, сейчас хорошо двигали мяч и не сбивались на индивидуальные действия", - отметил тренер.

На первом групповом этапе Кубка мира сборная России сыграет с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.