Фридзон: главная задача российских баскетболистов на Кубке мира - завоевание путевки на ОИ

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Степан Бурлаков/. Выход из группы и завоевание путевки на Олимпийские игры в Токио 2020 года является первоначальной задачей для сборной России на Кубке мира по баскетболу. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал капитан сборной России Виталий Фридзон.

В воскресенье сборная России уступила команде Ирана со счетом 84:91 во втором матче международного товарищеского турнира и заняла второе место. Международный турнир в Москве стал первым в подготовительном цикле сборной России к Кубку мира в Китае, который пройдет с 31 августа по 15 сентября.

"Не люблю загадывать, для нашей команды сейчас первостепенной задачей является выход из группы и завоевание путевки на Олимпийские игры в Токио", - заявил Фридзон.

Баскетболист также прокомментировал результат встречи с командой Ирана: "Тяжело определить готовность сборной к Кубку мира по двум играм, у нас еще будут сборы. Сегодня нам не хватило агрессии, с которой мы обыграли команду Иордании. Тем не менее до начала Кубка остается еще четыре недели, каждый игрок и член тренерского штаба должен сделать выводы. Сила нашей команды заключается в нашем единстве".

В турнире в Москве принимали участие три команды, в пятницу в первом матче российские баскетболисты обыграли сборную Иордании (111:71). В субботу сборная Ирана победила команду Иордании со счетом 82:70. Иранцы стали победителями турнира, иорданцы заняли третье место.

Все три сборные, сыгравшие в Москве, будут участвовать в Кубке мира. Российские баскетболисты выступят в группе B, где проведут матчи с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Россияне дважды завоевывали серебряные медали Кубков мира (1994, 1998).