Антонов считает, что у сборной России по баскетболу есть время на подготовку к Кубку мира

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу имеет достаточно времени на подготовку к Кубку мира. Об этом журналистам в воскресенье рассказал игрок российской команды Семен Антонов.

В воскресенье сборная России уступила команде Ирана со счетом 84:91 во втором матче международного товарищеского турнира и заняла второе место на соревнованиях. Международный турнир в Москве стал первым в подготовительном цикле сборной России к Кубку мира в Китае, который пройдет с 31 августа по 15 сентября.

"Думаю, сейчас не стоит обращать внимания на показанный результат, - заявил Антонов. - Сегодня мы совершали много потерь, часто промахивались на открытых трехочковых бросках, в защите не справились с центровым. У нас есть время на подготовку, вместе с тренерским штабом разберем ошибки, допущенные в игре со сборной Ирана".

"Нашей команде предстоит провести восемь матчей в ближайшие три недели. Необходимо сделать правильные выводы из поражений. Я сейчас не думаю о Кубке мира, нужно настраиваться на каждую тренировку", - добавил баскетболист.

В турнире в Москве принимали участие три команды, в пятницу в первом матче российские баскетболисты переиграли сборную Иордании (111:71). В субботу сборная Ирана победила иорданцев со счетом 82:70.

Все три сборные, сыгравшие в Москве, будут участвовать в Кубке мира. Российские баскетболисты выступят в группе B, где проведут поединки с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. В новейшей истории россияне дважды завоевывали серебряные медали Кубков мира (1994, 1998).