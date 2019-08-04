Гол Луценко принес тульскому "Арсеналу" вторую победу в чемпионате России по футболу

ТАСС, 4 августа. Тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Тамбов" со счетом 1:0 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил Евгений Луценко.

Данная встреча стала первой в истории противостояния этих команд в рамках национальных первенств. Ранее они дважды встречались в Кубке России - оба раза победу со счетом 1:0 одержали тамбовчане.

"Арсенал" поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков. "Тамбов" идет 12-м, имея в активе три очка.

В пятом туре "Арсенал" дома сыграет против "Уфы" 11 августа, "Тамбов" днем ранее в гостях встретится с "Оренбургом".