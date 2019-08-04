Гол Луценко принес тульскому "Арсеналу" вторую победу в чемпионате России по футболу

ТАСС, 4 августа. Тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Тамбов" со счетом 1:0 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.
Единственный гол в матче на 13-й минуте забил Евгений Луценко.
Данная встреча стала первой в истории противостояния этих команд в рамках национальных первенств. Ранее они дважды встречались в Кубке России - оба раза победу со счетом 1:0 одержали тамбовчане.
"Арсенал" поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков. "Тамбов" идет 12-м, имея в активе три очка.
В пятом туре "Арсенал" дома сыграет против "Уфы" 11 августа, "Тамбов" днем ранее в гостях встретится с "Оренбургом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|2
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|3
|Рубин
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|4
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|5
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|6
|Урал
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|7
|Арсенал
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|8
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|9
|Динамо
|4
|1
|2
|1
|3-2
|5
|10
|Спартак
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|11
|Уфа
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|12
|Тамбов
|4
|1
|0
|3
|4-5
|3
|13
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|6-7
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|16
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0