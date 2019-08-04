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Футбол в России

Гол Луценко принес тульскому "Арсеналу" вторую победу в чемпионате России по футболу

Встреча c "Тамбовом" завершилась со счетом 1:0
Футболисты тульского "Арсенала" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футболисты тульского "Арсенала"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 4 августа. Тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Тамбов" со счетом 1:0 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил Евгений Луценко.

Данная встреча стала первой в истории противостояния этих команд в рамках национальных первенств. Ранее они дважды встречались в Кубке России - оба раза победу со счетом 1:0 одержали тамбовчане.

"Арсенал" поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков. "Тамбов" идет 12-м, имея в активе три очка.

В пятом туре "Арсенал" дома сыграет против "Уфы" 11 августа, "Тамбов" днем ранее в гостях встретится с "Оренбургом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит43107-210
2Ростов42209-78
3Рубин32103-17
4Локомотив42115-47
5Краснодар42117-47
6Урал42118-67
7Арсенал42117-67
8ЦСКА32013-36
9Динамо41213-25
10Спартак41213-45
11Уфа31026-73
12Тамбов41034-53
13Ахмат31021-43
14Крылья Советов41036-73
15Оренбург30032-60
16Сочи30030-60
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