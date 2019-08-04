ЦСКА стал победителем юношеского хоккейного турнира "Кубок Владислава Третьяка" в Москве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Воспитанники столичной школы ЦСКА стали победителями международного хоккейного турнира "Кубок Владислава Третьяка" среди детско-юношеских команд. Соревнования проходили с 1 по 4 августа в московском дворце спорта "Янтарь".

В финале армейцы переиграли уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:3. В турнире принимали участие 12 команд из России (ЦСКА, "Салават Юлаев", "Трактор", "Северсталь", "Торпедо" и "Янтарь"), Белоруссии, Финляндии, Чехии, Швеции, а также два коллектива, составленные из игроков США и Канады. Третье место заняли хоккеисты одной из североамериканских команд, которые в матче за бронзу переиграли воспитанников челябинского "Трактора" со счетом 4:3. В турнире принимали участие дети не старше 13 лет.

"Все иностранные гости довольны турниром, они приезжают, как в единую семью, с родителями. Дети общаются между собой не только на хоккее, посещают Кремль, у них есть экскурсия по Москве, еще мы им организовали поход в цирк, от которого все остались в восторге. Это очень важно для детей, мы стараемся разнообразить программу, приготовили большое количество призов и подарков. У ребят хорошие условия, они живут в отличных гостиницах, хорошо питаются", - отметил в беседе с ТАСС трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Самое главное, что наши мальчишки получают возможность сыграть за флаг и свой клуб. Для них большая честь играть с американцами, финнами, шведами. У всех разная подготовка, разный стиль", - добавил Третьяк.

Кубок Владислава Третьяка, участие в организации которого приняла ФХР, прошел в 46-й раз.