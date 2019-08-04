Уступить полезно. Российские баскетболисты стали вторыми на турнире в Москве перед КМ

Российская команда начала подготовку к Кубку мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Практически две недели команда тренировалась в подмосковном Новогорске, а в конце текущей недели провела первый подготовительный турнир. В столичном УСК ЦСКА команда Базаревича сыграла с двумя сборными, которые также являются участницами предстоящих соревнований в Китае.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России в рамках подготовки к Кубку мира на международном турнире, проходившем в Москве, одержали победу и потерпели поражение. Подопечные Сергея Базаревича в пятницу разгромили команду Иордании (111:71), а в воскресенье уступили иранцам (84:91) и заняли второе место на турнире.

На пути к турниру россияне не обошлись без потерь. Еще в начале апреля травму колена получил основной разыгрывающий команды и "Локомотива-Кубани" Дмитрий Хвостов, выбывший на полгода, его шансы сыграть на Кубке мира близки к нулю. Не примет участия в Кубке мира еще один разыгрывающий, игрок ЦСКА Иван Ухов. Армеец получил травму в финале Единой лиги ВТБ и не прошел медобследование в сборной.

На неделе также стало ясно, что не поможет сборной России и Тимофей Мозгов. Из-за повреждения колена центровой не сыграл ни одного матча в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за "Орландо", и клуб отчислил 33-летнего игрока. До конца июля было непонятно, сыграет ли Мозгов в Китае, сам игрок хотел поехать на Кубок мира. Но выступить на турнире он все-таки не сможет - 1 августа Базаревич сообщил, что Мозгов и его агент после консультации врачей уведомили о невозможности готовиться с командой.

В турнире в Москве не принял участия один из ведущих защитников команды Алексей Швед, который недавно стал отцом и присоединится к сборной на следующей неделе. Нет пока на сборе и Дмитрия Кулагина, во многом усилиями которого россияне выиграли отборочный матч у финнов на выезде в конце ноября и попали на Кубок мира. Атакующий защитник "Локомотива-Кубани" лечится после того, как врачи нашли у него отслоение сетчатки глаза. В сборной его готовы ждать столько, сколько потребуется.

Не справились с иранским ветераном

В первом матче россияне разгромили иорданцев со счетом 111:71. Гости неплохо выглядели лишь на первых минутах игры, после чего сборная России быстро догнала их в счете. Базаревич использовал практически всех игроков, которые у него были в заявке. Россияне прибавили в атаке, что и позволило им установить такую большую разницу в счете.

В воскресенье же соперник у сборной России оказался куда сильнее. В квалификации к Кубку мира иранцы стали пятыми, однако еще до этого, два года назад, были вторыми на Кубке Азии. Одним из самых опасных игроков в этой команде является Хамед Хаддади, который принимал участие в шести Кубках Азии, двух чемпионатах мира, Олимпийских играх 2008 года и в 34 года поедет в Китай в качестве основного центрового сборной Ирана. По итогам воскресного матча в Москве он набрал 26 очков и собрал 14 подборов - учитывая потерю Мозгова, под щитом ему из россиян противостоять никто не смог.

Гостей не смутило, что они уступали россиянам в первой четверти, ко второй половине они уже вели в счете. В дальнейшем они удержали это преимущество (91:84) и стали победителями турнира, ранее обыграв и иорданцев. У подопечных Базаревича в игре не получались дальние броски.

"Возможно, мы обольстились победой над сборной Иордании. Наша команда была под нагрузками, на сегодняшний результат могла повлиять вчерашняя тренировка. Хотели одержать победу в домашнем турнире", - сказал главный тренер россиян.

В заключительной четверти сборная России совершила девять потерь. "В некоторых моментах наши игроки забывали наработанные взаимодействия, были ошибки в защите. Встреча против Ирана стала гораздо полезнее для тренерского штаба, чем матч против команды Иордании", - сказал Базаревич.

Есть время на подготовку

На обилие потерь и неспособность справиться с Хаддади указал и форвард Семен Антонов. "Думаю, сейчас не стоит обращать внимания на показанный результат. Сегодня мы совершали много потерь, часто промахивались при исполнении открытых трехочковых бросков, в защите не справились с центровым. У нас есть время на подготовку, вместе с тренерским штабом разберем ошибки, допущенные в игре со сборной Ирана", - сказал он после матча.

"Тяжело определить готовность сборной к Кубку мира по двум играм, у нас еще будут сборы. Сегодня нам не хватило агрессии, с которой мы обыграли команду Иордании. Тем не менее до начала Кубка мира остается еще четыре недели, каждый игрок и член тренерского штаба должен сделать выводы. Сила нашей команды заключается в нашем единстве", - сказал ТАСС защитник и капитан сборной России Виталий Фридзон.

Следующим этапом подготовки россиян к Кубку мира станет турнир с 8 по 10 августа в итальянской Вероне, где они сыграют с командами Венесуэлы, Италии и Сенегала. 17-18 августа сборная России в финском Эспоо примет участие в турнире с командами Литвы и Финляндии. В Китай подопечные Базаревича прилетят 23 августа и сыграют еще в одном турнире с командами Аргентины и Испании 25 и 27 августа соответственно.

На Кубке мира россияне на первом групповом этапе сыграют в Ухане с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Во второй групповой этап выйдет по две лучшие сборные из восьми групп.