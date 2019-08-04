Моисеева: россиянки поборются за путевки на Игры на чемпионате Европы по прыжкам в воду

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские прыгуньи в воду Кристина Ильиных, Ульяна Клюева, Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева поборются за олимпийские лицензии на чемпионате Европы, который стартует 5 августа в Киеве. Об этом ТАСС рассказала тренер команды Светлана Моисеева.

Стартующий турнир определит обладателей олимпийских лицензий в четырех индивидуальных дисциплинах - прыжках с трамплина (3 м) и прыжках с вышки (10 м) среди мужчин и женщин. Сборную России в Киеве представят Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер, Виктор Минибаев, Руслан Терновой, Александр Белевцев, Илья Молчанов, Денис Клюкин, Ильиных, Клюева, Тимошинина, Беляева и Виталия Королева. На июльском чемпионате мира в Кванджу мужская команда завоевала три лицензии - две в прыжках с трамплина, одну - в прыжках с вышки.

"Мужчинам, у которых лицензии на Игры в Токио уже есть, выступление на чемпионате Европы позволит повысить профессиональный уровень, "спрыгаться" в синхроне. Надеюсь, смогут побороться за медали Шлейхер и Терновой. У девочек лицензий нет, поэтому свой шанс постараются использовать Ильиных и Клюева на трамплине, Тимошинина и Беляева - на вышке", - рассказала Моисеева.

Тренер отметила, что сборная России, уже прибывшая в Киев, всем довольна: "Приехали, разместились - живем в двух минутах от бассейна, где проходят соревнования. Питание отличное, все здорово, организация хорошая".

На прошедшем чемпионате мира в Кванджу Минибаев, Беляева и Тимошинина завоевали серебряные медали. Чемпионат Европы завершится 11 августа.