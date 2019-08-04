"Екатеринодар" занял второе место на московском этапе Евротура по пляжному гандболу

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский клуб "Екатеринодар" (Краснодар) завоевал серебряные медали на этапе Евротура по пляжному гандболу, который проходил в Москве в центре пляжных видов спорта "Динамо".

В финальном матче российская команда уступила хорватскому "Детоно" (Загреб). В матче за третье место сильнее оказалась белгородская команда "Спартак-Технолог", обыгравшая ставропольский клуб "Динамо-Виктор".

В женском турнире победу одержал венгерский клуб "Сентендре", который обыграл в финале хорватскую "Тойоту". Во встрече за бронзовые медали российская команда СШОР-1, представляющая Волгоград, по буллитам победила "Ставрополье".

Евротур впервые проходил на территории России, в турнире принимали участие восемь женских команд и 12 мужских клубов. Пляжный Евротур проходит с 2009 года, на данный момент он состоит из нескольких десятков этапов, которые проходят преимущественно весной и летом. Каждый этап имеет свой рейтинг, зависящий от состава участников и уровня организаторов, с помощью него определяется количество очков, которые команды могут заработать в общий зачет Евротура.