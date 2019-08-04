Хоккейный клуб "Сочи" обыграл СКА на домашнем предсезонном турнире

ТАСС, 4 августа. Хоккейный клуб "Сочи" обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 2:1 на традиционном домашнем предсезонном турнире. Матч прошел на ледовой арене "Шайба", которая вмещает 7 тысяч зрителей.

В составе местной команды шайбы забросили Вадим Хлопотов (19-я минута) и Степан Старков (38). У СКА отличился Виктор Тихонов (46). Ранее в воскресенье олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной команды) обыграла омский "Авангард" (4:3).

10 июля Алексей Кудашов сменил Илью Воробьева в должности главного тренера сборной России и петербургского СКА.

Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие "Сочи", московский ЦСКА, СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, во всех розыгрышах, помимо "Сочи", принимали участие СКА и олимпийская сборная России, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА. В этом году в Сочи также выступают ярославский "Локомотив", омский "Авангард" и рижское "Динамо".

Соревнования завершатся 8 августа. Участники сыграют неполный круг, каждая команда проведет по четыре матча. Места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков во всех встречах. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и "Авангардом". СКА на выезде сыграет против магнитогорского "Металлурга" 2 августа, а "Сочи" дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком" 4 августа.